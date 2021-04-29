Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı

Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ş.Ş. (44) yönetimindeki 34 LME 95 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Akseki köyü yol ayrımında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan P.Ş. (39), S.Ş. (20), E.Ş. (15), O.T. (40) ve M.Y.T. (7) yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bir başka kazada ise T.E. (51) yönetimindeki 58 ACK 388 plakalı otomobil, Koyulhisar ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Muslera Fatih Terim Ali Tandoğan Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 19:11:57. #1.14#

title