Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ş.Ş. (44) yönetimindeki 34 LME 95 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Akseki köyü yol ayrımında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan P.Ş. (39), S.Ş. (20), E.Ş. (15), O.T. (40) ve M.Y.T. (7) yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bir başka kazada ise T.E. (51) yönetimindeki 58 ACK 388 plakalı otomobil, Koyulhisar ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer