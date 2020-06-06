Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı
Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
06.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:34
Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ertuğrul Başgöze'nin kullandığı 09 ACA 169 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunda önünde giden Berat Bobuşolu idaresindeki 33 ACJ 039 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer kazada ise Fuat Karakum yönetimdeki 34 ZM 8038 plakalı otomobil, Koyulhisar ilçesi Sugözü köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan eşi Münire Karakum, Reşadiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA