Sivas'ta trafik kazaları: 3 yaralı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ermenistan uyruklu Albert Ghazarya (34) yönetimindeki 81 VY 100 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında toprak kanala düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan Armen Hovakimyan (33) yaralandı.
Yaralılar, Akıncılar İlçe Hastanesindeki ilk tedavinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Hilmi Can Yeşilyurt yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmet Habip Soluk Bulvarı'nda devrildi.
Kazada ağır yaralanan Yeşilyurt, Akıncılar İlçe Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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