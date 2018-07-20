Sivas'ta Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı
Şarkışla ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şarkışla ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Deniz K. (46) yönetimindeki 38 VN 681 plakalı hafriyat kamyonu, Pınarönü Mahallesi Değirmen Sokak'ta bisikletli Baturay T'ye (15) çarptı.
Kamyonun altında kalarak yaralanan Baturay T, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baturay T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Cumali Koç, yönetimindeki 06 KB 0602 plakalı otomobil, Sağır Mahallesi'nde Mehmet Sis'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sis, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kamyonet bisikletliye çarptı
Ahmet Kardeş'in kullandığı 46 AAL 529 plakalı kamyonet, Sivas Kayseri karayolu Gürçayır beldesi yakınlarında 66 yaşındaki bisikletli Memduh Sarıtaş'a çarptı.
Kazada yaralanan Sarıtaş, Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ahmet Turan Kuruçay, yönetimindeki 38 YL 566 plakalı kamyonet, Sivas Kayseri karayolu Hanlı köyü yakınlarında Kadir Sezer'in kullandığı 57 FA 757 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Kuruçay ile otomobilde bulunan Hamdiye Sezer yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.