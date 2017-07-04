Sivas'ta Trafik Denetimleri

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, kentte trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.



Gürbüz, düzenlediği basın toplantısında, kentte son günlerde trafik kurallarının ihlali konusunda artış görüldüğünü söyledi.



Havaların ısınmasıyla trafik kazalarının önüne geçemez olduklarını dile getiren Gürbüz, ekiplerin günde en az 15 yaralamalı ve maddi hasarlı kazaya müdahale ettiğini belirtti.



Emniyet Genel Müdürlüğünün gönderdiği emirler doğrultusunda kentte denetimleri daha da artıracaklarına dikkati çeken Gürbüz, "Önceliğimiz emniyet kemeri konusu. Son 6 aylık sürede yaklaşık 40 bin kontrol yapılırken, son 1 ay içerisinde ise 10 bin kontrol yapıldı." dedi.



Emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik dün yapılan denetimlerde 7 bin 600 lira ceza uygulandığını kaydeden Gürbüz, şunları söyledi:



"Sürücülerimizi bir kez daha uyarıyorum. Biz bundan sonra daha fazla emniyet kemerine ehemmiyet vererek, gece gündüz demeden denetimlerimize devem edeceğiz. Lütfen sürücülerimiz emniyet kemerini takarak yola çıksınlar."



Gürbüz, emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücülerde "şehir içerisinde emniyet kemeri mi takılır" şeklinde bir anlayış bulunduğunu da ifade ederek, bu düşünceye "Evet, şehir içerisinde emniyet kemeri takılır." sözleriyle tepki gösterdi.



Sivil araçlarla radarla hız kontrolü yapılacak



Trafik kazalarının önlenmesi için radarla hız kontrollerinin de devam ettiğini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:



"Belediyemizle görüşerek şehrimizin bütün cadde ve sokaklarına radar levhası koyduk. Radar araçlarımızın sivil olarak görev yaptığını daha önce açıklamıştım. Sürücülerimiz yollarda resmi radar aracı aramasınlar, her tarafta radar araçları mevcuttur. Radar cezası 427 lira ve 10 ceza puanı uygulanmaktadır. Bu konuda da halkımızın bilinçlenmesi gerekiyor."



Gereksiz korna çalınmasına izin verilmeyecek



Gürbüz, önem verdikleri diğer bir konunun da klakson kullanımı olduğunu ifade etti.



Karayolları Trafik Kanununa göre zaten yasak olmasına karşın konvoylarda kutlama amacıyla klakson çalınması alışkanlığının önüne geçilmesi amacıyla geçen valilik kararı alındığını hatırlatan Gürbüz, şöyle konuştu:



"Son günlerde özellikle saat 24.00'ten sonra, düğün salonlarından çıkıldıktan sonra şehrimizin her tarafı konvoylarla araç klaksonları çalınmak suretiyle vatandaşlarımız rahatsız edilmektedir. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı olmadığı için biz bu konuyla ilgili olarak konvoyların yollarda önünü keseceğiz. Klakson çalarak milleti rahatsız edenlerin ehliyetlerini ve ruhsatlarını alıp cezalarını yazacağız. Konvoylarda gereksiz klakson çalmanın cezası 95 lira ve 10 ceza puanı var."



Orhan Gürbüz, karayollarında yapılan denetimlerde tüm amaçlarının kazaların ve trafik kazalarında ölümlerin önüne geçmek olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.