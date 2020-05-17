Sivas'ta toplu taşıma saatleri yeniden düzenlendi Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce saat 21.00'e kadar olan toplu taşıma saatleri kademeli normalleşme süreciyle 23.30'a kadar uzatıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce saat 21.00'e kadar olan toplu taşıma saatleri kademeli normalleşme süreciyle 23.30'a kadar uzatıldı. Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma saatlerinin saat 21.00'e çekildiği anımsatıldı. Açıklamada toplu taşıma araçlarının dün geceden itibaren 23.30'a kadar uzatıldığı belirtildi. Kaynak: AA