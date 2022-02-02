Sivas'ta toplu iş sözleşmesiyle yüzleri gülen işçilerden başkan Bilgin'e teşekkür

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası belediye binası önünde toplanan işçiler, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i alkışlarla karşılayıp çiçek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binası önünde toplanan Özbelsan AŞ personelleri, Bilgin'i kapıda alkışlarla karşıladı.

Yapılan sözleşme sonrası sorunları giderilen mevsimlik işçiler, "Bize çifte bayram yaşatan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır çözülemeyen sorunlarımızı çözüme kavuşturdunuz. Allah razı olsun." diyerek çiçek takdim etti.

İşçilere gösterdiği teveccüh dolayısıyla teşekkür eden Bilgin, "Bu sevince ortak olmak benim için büyük mutluluk. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Her alanda Sivas'a hizmet eden, emek veren tüm mesai arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak ve imkanlarımızı daha iyi bir şekilde mesai arkadaşlarımıza yansıtmak adına güzel bir toplu iş sözleşmesini dün imzaladık." ifadelerini kullandı.

İşçilerin daha güzel bir ortamda çalışması için gayret gösterdiklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"8 ay çalışıp 4 ay çalışamayan mevsimlik işçilerimiz vardı. Zor bir süreci de atlatarak o arkadaşlarımıza 1 Mart itibariyle iş başı yapıp, kasım ayında da artık çıkış vermeyeceğiz. Sizden tek bir isteğimiz var, kara sevdamız memleketimiz Sivas'a hizmet ederken yaptığımız işin en iyisini yapmak. Vicdanen akşam evlerimize gittiğimizde kalbimizin rahat, huzurlu bir şekilde olması. Hep söylüyoruz, işini en iyi yapan, işine sahip çıkan, işini kovalayan, dürüst olan, milletin de adamıdır bizim de adamımızdır. Bu kapsamda sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Hizmet-İş Sendikası Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek ise yapılan sözleşme sonrası duydukları memnuniyet ve sevinci aktararak, "Göreve başladığı ilk günden itibaren işçi dostu bir belediye başkanıyla çalışmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir sözleşmeyi başkanımızın da onayıyla hayata geçirdik. Kendisine tüm işçi arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, en düşük işçi maaşı 6 bin 144 lira olarak belirlenmişti.