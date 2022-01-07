Sivas'ta Tödürge Gölü'nün yüzeyi dondu - Haberler
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Sivas'ta Tödürge Gölü'nün yüzeyi dondu

Sivas'ta Tödürge Gölü'nün yüzeyi dondu
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuk havanın etkisiyle Tödürge Gölü dondu.

Sivas-Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün buzla kaplı hali güzel görüntü oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle bölgedeki ağaçların üzeri de kırağı ile kaplandı.

Engelli doğan buzağı için gözyaşı döküp yardım istedi

Engelli doğan buzağı için gözyaşı döküp yardım istedi

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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