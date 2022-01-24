Sivas'ta Tödürge Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuk havanın etkisiyle Tödürge Gölü dondu.

Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün buzla kaplı hali güzel manzara oluşturdu.

Bu arada Sivas il merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

Kentte sıfırın altında 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.