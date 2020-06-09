Sivas'ta tırtıl istilası, vatandaşlar tedirgin
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Sivas'ta tırtıl istilası, vatandaşlar tedirgin

Sivas'ın Zara ilçesinde orman bölgesini işgal eden tırtıllar, bölgede yaşayan halkın yaşamını olumsuz etkiliyor.

09.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:06

Sivas'ın Zara ilçesinde orman bölgesini işgal eden tırtıllar, bölgede yaşayan halkın yaşamını olumsuz etkiliyor.

Zara İlçe merkezine 70 kilometre mesafede bulunan Kardere köyü ve mezralarında, ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, bitki örtüsüne de zarar veriyor.

Kardere, Evrencik, Yukarıçamurcu, Söğütözü, Bolucan, Aşağımescit, Çaypınar köyleri ve mezralarının olumsuz etkilendiği tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere bir çok bitki tırtıllar tarafından talan ediliyor. Tırtıl istilası, bölgeye mangal kömürü üretmek için gelen ve çadırda yaşamını sürdüren vatandaşlarda ise alerji etkisi yapıyor. Vücutları tahriş olan vatandaşlar tırtıl istilası için yetkililerden yardım bekliyor.

Kardere köyü muhtarı Edip Arslan, "Köyümüzde geçen yıl, meşe ağaçlarında oluşan tırtıl kozaları baharın gelmesiyle beraber patlama yaşadı. Kozalarından çıkan tırtıllar büyümek suretiyle bütün bölgeye yayıldı. Sadece kendi köyümde değil 6-7 köy ve mezralarında göründü. Birde bizim bölgede orman kesimi mevcut şuan, mangal kömürü yapılıyor. 200-250 tane Doğu'dan gelen orman işçileri mevcut. Bebekleri, aileleri ve çocukları ile birlikte yaşıyorlar bölgemizde. Orman kesilmesinin de bunu etkilediği için tırtıllar yerleşim alanına doğru akın etmeye başladı. Bu sadece orman yok etmekle kalmıyorlar, insan sağlığına da büyük zarar vermektedirler. Korkumuz tırtıllar artık yerleşim alanlarına girdi, vücutta büyük bir tahriş, kaşıntı ve alerjiye neden oluyor. Bölgemizde hemen hemen her gün hastaneye hasta sevkleri oluşmuş durumda. Hiçbir ağacın yaprak açmasına veya yeşermesine izin vermiyorlar. Gittikçe de çoğalıyorlar. Tedirginiz çünkü bunlar sağlık problemi yaratıyorlar. Bir an önce önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

Yetkililerden yapılan açıklamada bölgede çalışma başlatıldığı, bu tırtılların kelebek olmadığı, arıcıların ve diğer canlıların zarar görmemesi için bölgeye bu dönem çok sayıda keklik bırakılacağı, ilkbaharda da ilaçlama çalışması yapılacağı bildirildi.

(Seda Özel/İHA)

Sivas'ta tırtıl istilası, vatandaşlar tedirgin

Kaynak: İHA

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