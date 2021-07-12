Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta bir tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu.

Sivas'ta bir tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'tan Sivas'taki bir firmaya dondurma getiren 01 DVG 04 plakalı tırın sürücüsü İbrahim Koşal (48), Organize Sanayi Bölgesi ikinci kısım beşinci caddede aracını park ettikten sonra şoför mahallinin arka kısmındaki bölmede dinlenmeye çekildi.

Tır şoföründen haber alınamaması üzerine Kahramanmaraş'taki dondurma firması, GPS vasıtasıyla aracın durduğu noktayı polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, tırın kapısının kilitli olduğunu fark edince itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin tırın yolcu kısmındaki cami kırarak kapıyı açmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, Koşal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koşal'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmanın ardından otopsisi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde