Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fırat Baltacı'nın (36) kullandığı 38 BK 907 plakalı tır ile Rıdvan Yıldırım'ın (43) idaresindeki 58 HF 961 plakalı traktör, Kayseri-Sivas kara yolunun Şarkışla ilçesi çıkışında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın dorse kısmı 50 metre sürüklenirken çekici yol kenarına, traktör ise şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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