Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yasin Güngör idaresindeki 33 KFT 93 plakalı tır, Sivas-Ankara kara yolunda Hayrullah Karabudak yönetimindeki 58 TC 286 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilde bulunan Hakan Demir, Kenan Yiğit, Ahmet Çetinbaş ve Aykut Bora yaralandı.
Ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.