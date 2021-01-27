Son dakika haberleri | TIR ile çarpışan ambulanstaki hemşire öldü, sürücü yaralandı
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Son dakika haberleri | TIR ile çarpışan ambulanstaki hemşire öldü, sürücü yaralandı

27.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:19
Son dakika haberleri | TIR ile çarpışan ambulanstaki hemşire öldü, sürücü yaralandı

Son dakika haberi: SİVAS'ta ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hemşire Şuheda Tunca(24) hayatını kaybederken, ambulans sürücüsü ağır yaralandı.

SİVAS'ta ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hemşire Şuheda Tunca(24) hayatını kaybederken, ambulans sürücüsü ağır yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli geçidinde meydana geldi. Ankara'ya hasta bırakıp Erzurum'a dönen Muhammet Emin Cömert (27) yönetimindeki 06 AC 7585 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan Sebahattin Yavuz yönetimindeki 68 KC 725 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hemşire Şuheda Tunca (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Cömert, Yıldızeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri | TIR ile çarpışan ambulanstaki hemşire öldü, sürücü yaralandı
Son dakika haberleri | TIR ile çarpışan ambulanstaki hemşire öldü, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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