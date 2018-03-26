Sivas'ta Tır Devrildi: 1 Yaralı
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında D-100 karayolu Aşağıkale Mahallesi'nde meydana geldi. İranlı uyruklu Resul Agai (64) idaresindeki 82 D 54310 tır tünel girişinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası D-100 karayolunda ulaşım bir süre aksarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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