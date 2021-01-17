Sivas'ta tipide mahsur kalan ÇEDAŞ ekiplerinin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
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Sivas'ta tipide mahsur kalan ÇEDAŞ ekiplerinin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

17.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:05
Sivas'ta tipide mahsur kalan ÇEDAŞ ekiplerinin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Sivas'ın Kangal ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri kurtarıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, elektrik arızası için 1600 rakımlı Aktepe köyüne giden 4 kişilik ÇEDAŞ ekibi tipiye yakalandı.

ÇEDAŞ arıza ekiplerinin mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine bölgeye Kangal İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu açarak mahsur kalan ÇEDAŞ çalışanlarını kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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