Tipide mahsur kalan ambulans karla mücadele ekiplerince kurtarıldı
17.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:46
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tipide mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tipide mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı.
Balçık köyü Çörengeç mezrasında rahatsızlanan 5 aylık Toprak Yılmaz'ın ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Köye gitmek üzere yola çıkan ambulans, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin açtığı yolda ilerleyen ambulans mezraya ulaştı.
Ekipler, 5 aylık bebeği ambulansla hastaneye ulaştırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer