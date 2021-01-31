Tipide mahsur kalan 7 kişiyi karla mücadele ekipleri ve jandarma kurtardı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, özel idare ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, özel idare ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve köylerde tipiye dönüştü.
Tipi nedeniyle Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar ve Yazıcık köyleri arasındaki Altınyayla yolunda 2 araç kara saplandı.
Araçlarda bulunan 7 kişi, durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İlçe Özel İdareye bağlı karla mücadele ekipleri ile bölgeye giden jandarma, uzun uğraşlar sonucu araçları kara saplandıkları yerden çıkardı.
Kurtarılan kişiler, ekiplerin kontrolünde Ulaş Tarım İşletmesi misafirhanesine yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı