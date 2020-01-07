Sivas'ta tipi nedeniyle 7 araçta mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı
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Sivas'ta tipi nedeniyle 7 araçta mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, tipi nedeniyle 7 araçta mahsur kalanlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

07.01.2020 23:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:52
Sivas'ta tipi nedeniyle 7 araçta mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

'ın ilçesinde, tipi nedeniyle 7 araçta mahsur kalanlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün ilçesi Yolgeçen köyüne gitmek üzere 7 araçla yola çıkanlar, tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan Gürün Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, araçları köye kadar güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Kaynak: AA
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