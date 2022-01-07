Sivas'ta tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal kesimlerinde kar yağışıyla birlikte tipi de etkili oluyor.

Tipi nedeniyle ilçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta yer alan Kale köyünün yolu ulaşıma kapandı.

İş makineleriyle bölgede bulunan Özel İdare ekiplerinin, tipinin etkisini kaybetmesinin ardından kar küreme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

İl genelinde ise 136 karla mücadele personelinin 93 araçla kış nöbetine devam ettiği bildirildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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