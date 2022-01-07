Sivas'ta tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal kesimlerinde kar yağışıyla birlikte tipi de etkili oluyor.

Tipi nedeniyle ilçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta yer alan Kale köyünün yolu ulaşıma kapandı.

İş makineleriyle bölgede bulunan Özel İdare ekiplerinin, tipinin etkisini kaybetmesinin ardından kar küreme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

İl genelinde ise 136 karla mücadele personelinin 93 araçla kış nöbetine devam ettiği bildirildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title