Sivas'ta ticari taksi önce yayaya, sonra balkona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Sivas'ta ticari taksi önce yayaya, sonra balkona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta ticari taksi önce yayaya, sonra balkona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
02.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:08

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Y.Ç. (62) yönetimindeki 58 T 0403 plakalı ticari taksi, Abdulvahabi Gazi Caddesi Perşembe Pazarı Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki yaya Metehan Özdemir'e (31), ardından da bir evin balkonuna çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile Özdemir yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Metehan Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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