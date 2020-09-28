Sivas'ta THM korosu sezonu açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta THM korosu sezonu açtı

28.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:13
Sivas'ta THM korosu sezonu açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu sanat sezonunu açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu sanat sezonunu açtı.

Davetliler, HES kodu kontrolü yapılarak Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere girdi.

THM sanatçısı ve sanat yönetmeni Enver Merallı'nın koro şefliği yaptığı sanat sezonu açılış konserinde, koro ve solo olarak değişik yörelerin türküleri seslendirildi.

Konsere, konuk solist olarak katılan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, rast şuğul ve ilahi okudu.

Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları da çeşitli oyunlar sahneledi. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğundan Jülide Karan ve Serhan Çeken Köse de değişik yörelerin türkülerini seslendirdi.

Konsere, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Celal Karahan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve müzikseverler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Volkan Bozkır Fahrettin Koca Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Çağla Şikel Özlem Yıldız Serenay Sarıkaya
Spor Babel Sörloth Erol Bulut Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta THM korosu sezonu açtı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 12:14:26. #1.14#
title