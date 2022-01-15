Sivas'ta THM Korosu ses sanatçıları konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta THM Korosu ses sanatçıları konser verdi

Sivas'ta THM Korosu ses sanatçıları konser verdi
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Anadolu Türküleri " adlı konser verdi.

SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Anadolu Türküleri " adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, ses sanatçıları Özlem Kızıltaş ve Hasan Göktaş, Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi.

Müzikseverler, ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile müzikseverler izledi.

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü tutuklandı

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü tutuklandı
AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Anadolu Türküleri " adlı konser verdi.

title