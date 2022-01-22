Sivas'ta THM korosu konser verdi
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından "Türkülerle biz" konseri verildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından "Türkülerle biz" konseri verildi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro şeklinde Sivas ile Anadolu'nun değişik bölgelerinin türkülerini seslendirdi.
Müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
Konseri AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ile davetliler izledi.
AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri