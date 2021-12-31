Sivas'ta THM korosu konser verdi
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından "Türkülerin Sesi " konseri verildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından "Türkülerin Sesi " konseri verildi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro şeklinde Sivas ile Anadolu'nun değişik bölgelerinin türkülerini seslendirdi.
Müzikseverler, sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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