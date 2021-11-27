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Sivas'ta THM Korosu konser verdi

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Sivas'ta konser verdi.

SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Sivas'ta konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, THM ses sanatçıları Gizem Samsa ve Ömer Korçum, Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi.

Müzikseverler, ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konseri, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş da izledi.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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