Sivas'ta THM korosu konser verdi
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Kültür Sanat
Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Sazın Telinden" konserinde sahne aldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Sazın Telinden" konserinde sahne aldı.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki THM korosu ses sanatçıları, solo ve koro olarak Anadolu'nun değişik bölgelerinin türkülerini seslendirdi.
İzleyiciler türkülere alkışla eşlik etti.
AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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