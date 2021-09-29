Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Yunus Emre ile Aşka Yolculuk " adlı konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına düzenlenen ve sunumunu öğretmen Özgür Karagöz'ün yaptığı konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu solo ve koro olarak Yunus Emre'nin eserlerini seslendirdi. Semazenler seslendirilen eserler eşliğinde sema yaptı. Özgür Karagöz, Yunus Emre'nin şiirlerini okuyarak programa renk kattı.

Yunus Emre'nin "Şol Cennetin Irmakları" eserini koro ile beraber söyleyen müzikseverler, hoşça vakit geçirdi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yücel Deveci ve çok sayıda müziksever izledi.