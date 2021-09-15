Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Sivas Türküleri " adlı konser programı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir müzikseverlerle ayrı kalan şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşarak Sivas yöresinin türkülerini solo ve koro olarak seslendirdi.

"Uzun ince bir yoldayım" ve "Sarardım ben sarardım" türkülerini koro ile beraber söyleyen müzikseverler, hoşça vakit geçirdi.

Konseri, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve çok sayıda müziksever izledi.