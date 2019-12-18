Sivas'ta THM korosu konser verdi
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Sivas'ta THM korosu konser verdi

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu tarafından konser verildi.

18.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:02
Sivas'ta THM korosu konser verdi

'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu tarafından konser verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu" adlı konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, değişik yörelerin türkülerini solo ve koro olarak seslendirdi.

Konseri izleyenler türkülere alkışla eşlik etti.

Programa Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yücel Deveci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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