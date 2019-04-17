Sivas'ta Thm Korosu Konser Verdi

Sivas Valiliği Koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör Türk Halk Müziği Korosu, Turizm Haftası dolayısıyla konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, koro şefi Ömer Korçum yönetimindeki konserde, avukat, doktor, muhasebeci, öğretmen, ev hanımı ve serbest meslek sahiplerinden oluşan ses sanatçıları, solo ve koro halinde Sivas ve farklı yörelere ait türküleri seslendirdi. Kız halk oyunları ekibi oyunlarıyla türkülere eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren ve büyük beğeni kazanan konserde izleyiciler ses sanatçılarıyla birlikte türkü söyledi.

Program sonunda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, koro şefi Ömer Korçum'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

Karaca, yaptığı konuşmada, "6 aydır hazırlanan koro bizlere güzel bir gece yaşattı, konserde görev alan başta koro şefimiz Ömer Korçum'a ses ve saz sanatçılarına teşekkür ediyorum." dedi.

Konser programını, Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Polat ve çok sayıda vatandaş izledi.

Ayrıca program çerçevesinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli Gülcan Demir ve Gülşah Özdemir tarafından hazırlanan kalem işi ve Çini sergisi davetliler tarafından gezildi.

Kaynak: AA