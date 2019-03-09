Sivas'ta Thm Korosu Konser Verdi

Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, 8 Mart Dünya Kadınları günü dolayısıyla konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konser programında konuşan Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, "Bugün Dünya Kadınlar Günü bizler için önemli bir gün. Bizleri doğuran, doyuran ve dokuyan kadınlarımız bu gece kadın şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki konserle ruhumuzu doyuracaktır." dedi.

Konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde, Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.

Konseri, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve davetliler izledi.

Kaynak: AA