Sivas'ta Thm Korosu Konser Verdi

Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör Türk Halk Müziği Korosu, Turizm Haftası nedeniyle bir konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, koro şefi Ömer Korçum yönetimindeki konserde ses sanatçıları, solo ve koro halinde farklı yörelere ait türküleri seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser, izleyicilerin beğenisini aldı.

Sivas Valisi Davut Gül, konser sonunda yaptığı açıklamada, konserde görev alan ses ve saz sanatçılarına teşekkür ederek, "Bu birlikteliğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Sivas'a değer katıyorsunuz, şehrimiz sizlerle daha da güzel." dedi.

Gül, daha sonra koro şefi Korçum'a çiçek verdi.

Konseri, Sivas Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile çok sayıda davetli izledi.