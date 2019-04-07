Sivas'ta "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi"

Sivas'ta başlatılan "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında din görevlilerine konferans verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin eleman temin etmek ve militanlaştırmak için yürüttükleri faaliyetlerde din ve dini inançları en önemli istismar konusu olarak kullandıklarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve Hizbullah gibi dini istismar etmek üzerine kurulu terör örgütlerinin yanında, farklı ideolojik temelleri esas alan PKK/PYD, DHKP/C gibi bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin, dini referans alan veya karşı söylem ve faaliyetlerle muhafazakar kesimlerin sempatisini kazanmaya çalıştığı vurgulandı.

Bu örgütlerin eleman temin etmeye, halkın sözde desteğini almak için vatandaşların dini duygularını amaçları doğrultusunda istismar etmeye yönelik, yurt içi ve dışında sosyal medya başta olmak üzere çeşitli alanlarda illegal faaliyetlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütleri tarafından din ve dini değerlerin istismar edilmesinin önüne geçebilmek, örgütlerin eleman temin etmelerini engellemek, dini istismar eden terör örgütlerine katılanların teslim olmalarını sağlamak, terör ve terör örgütlerinin bu tür faaliyetlerine karşı toplumda farkındalık oluşturularak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Terörle mücadelede halk desteğinin sağlanması ve şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, terör örgütü yapılarına karşı ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma yürütülerek etkin bir terörle mücadelenin sağlanması hedeflenmektedir. İl ve ilçe müftülüklerimize bağlı din görevlilerimize yönelik olarak emniyet teşkilatının görev alanı içinde tespit, analiz, değerlendirme ve yaşanılan tecrübelerin aktarılması için bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' isimli proje çalışması hazırlanmıştır."

Açıklamada, Sivas Valiliği koordinesinde yürütülen "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında il merkezi ve ilçelerde yaklaşık bin din görevlisine konferans verileceği ifade edildi.

Kaynak: AA