Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi
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Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü.

11.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:02
Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü.

Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle başta olmak üzere göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Bazı vatandaşlar araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.

Kaynak: AA
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