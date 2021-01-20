Termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi
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Termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi

20.01.2021 00:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:27

Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü.

Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü.

Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü.

Bazı kişiler araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.

Termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi
Termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi
Termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi
Termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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