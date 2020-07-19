Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi -Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi

-Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

SİVAS - Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji, Türkiye genelinde Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından soğuk ve sert iklimi ile bilinen Sivas'ta bazı termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için gölgelik aradı. Kavurucu sıcaklarda dışarıda olmayı tercih eden vatandaşlar ağaç altlarında oturarak serinlemeye çalıştı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise çeşme başlarına geçerek hem elini yüzünü yıkadı hem de su içti.

Sivaslılar sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA