Sivas'ta Tercih Danışmanlık Çadırı Açıldı

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi tarafından tercih danışmanlık çadırı hizmete açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmada, "Günlük ortalama 100 kişiye hizmet verebilecek tercih danışma büromuz 3 Temmuz- 19 Ağustos arasında 11.00 - 23.00 saatlerinde açık bulunacaktır. Çadırda lise ve üniversite tercih işlemlerinde tecrübeli 13 rehber öğretmen değişimli olarak görev yapmaktadır." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, tercih çadırında, ortaokul 8. sınıftan mezun olan ve lise tercihi yapacak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun okulları tercih etmeleri için bireysel ve veli danışmanlığı hizmeti verileceğini ifade etti.

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına giren 12. sınıftan mezun öğrenciler için de bilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümü tercih etmeleri için bireysel tercih danışmanlığı yapıldığını aktaran Savaşçı, ayrıca öğrencilerin velilerine de danışmanlık yapıldığını vurguladı.

Savaşçı, sınava giren tüm öğrencileri tecrübeli öğretmenlerin yer aldığı tercih danışmanlığı çadırına beklediklerini dile getirdi.