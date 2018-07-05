Sivas'ta temmuz ayı kaymakamlar toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül'ün başkanlığında Sivas Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları, asayiş ve güvenlik hizmetleri, ilin yönetim, ekonomik, sağlık, sosyal yardım, kültür, spor, çevre ve şehircilikle ilgili konuları görüşüldü.

Kaymakamlar, toplantıda yaptıkları çalışmalar ve ilçelerinin sorunları hakkında Vali Gül'e detaylı bilgi verdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda Gül, kaymakamlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantıda Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan ile Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da yer aldı.