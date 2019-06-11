Sivas'ta temizlik görevlisi evinde ölü bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde temizlik görevlisi evinde ölü bulundu.

Suşehri Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan ve yalnız yaşayan Veysel Duran (50), hastanedeki akşam nöbetine gitmedi.

Duran'ın nöbete gelmediğini fark eden mesai arkadaşları, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

Taşköprü Mahallesi Sağlık Ocağı Lojmanları'na giden mesai arkadaşları, Duran'ın aracının evin önünde ve ikametin kapılarının kapalı olduğunu gördü. Bilgi verilmesi üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, Duran'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Duran'ın cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA