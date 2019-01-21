Sivas'ta Telef Olan Kurt Otopsiye Gönderilecek

Sivas'ın İmranlı ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt, incelenmek üzere Samsun'a gönderilecek.

Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Yaylacık Mahallesi yakınlarında vatandaşlar tarafından yolun emniyet şeridinde telef olmuş halde bulunan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden gelecek görevlilerin yapacağı incelemenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Telef olan hayvanın daha sonra Samsun'da laboratuvarda inceleneceğini öğrenildi.

Kaynak: AA