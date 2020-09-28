Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
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Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

28.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:52

Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı -Sivas'ta motosiklet arkasına bağladığı tekerlekli sepete iki çocuğu bindirerek trafiğe çıkan sürücü, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi Sivas'ta motosiklet arkasına bağladığı tekerlekli sepete iki çocuğu bindirerek trafiğe çıkan...

Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

-Sivas'ta motosiklet arkasına bağladığı tekerlekli sepete iki çocuğu bindirerek trafiğe çıkan sürücü, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi

SİVAS - Sivas'ta motosiklet arkasına bağladığı tekerlekli sepete iki çocuğu bindirerek trafiğe çıkan sürücü, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Edinilen bilgilere göre olay Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkardı. Motosikletinin arkasına bağladığı tekerlekli sepetin içine iki çocuğu bindirdikten sonra motosikletin üzerine de biri çocuk 3 kişi binerek trafiği çıkan sürücü hem canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye soktu. Görenlerin pes dediği görüntüleri ise trafikte seyreden otomobil içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
Sivas'ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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