"Tehlikeli ırk" köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza - SİVAS
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"Tehlikeli ırk" köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza - SİVAS

07.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:48

Sivas'ta tehlikeli ırklar arasında yer alan köpek besleyen kişiye, 9 bin 563 lira ceza kesildi.

Sivas'ta tehlikeli ırklar arasında yer alan köpek besleyen kişiye, 9 bin 563 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğan Mahallesi civarındaki parkta bir kişinin tehlikeli ırk köpek gezdirdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisler, "presa canario" cinsi köpekle gezinen kişiyi tespit ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişiye 9 bin 563 lira para cezası uyguladı.

Polis eşliğinde alınan köpek, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

'Tehlikeli ırk' köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza - SİVAS
'Tehlikeli ırk' köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza - SİVAS
'Tehlikeli ırk' köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza - SİVAS
'Tehlikeli ırk' köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 16:48:54. #1.15#
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