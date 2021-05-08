SİVAS'TA, TEDBİRLERE UYULMAYAN PAZAR YERİ ERKEN KAPATILDI

SİVAS'ta kent merkezinde kurulan pazar yerinde tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbirlerini ihlal edilmesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek alış-verişi 1,5 saat erken sonlandırdı.

SİVAS'ta kent merkezinde kurulan pazar yerinde tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbirlerini ihlal edilmesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek alış-verişi 1,5 saat erken sonlandırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen 'Pazar Yerleri Genelgesi' kapsamında Sivas'ta 7 ayrı noktaya bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında pazar kuruldu. Kent merkezinde Aydoğan Mahallesi civarında kurulan Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlar tüm alınan önlem ve uyarılara rağmen aşırı yoğunluk oluşturdu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri 17.00'a kadar süresi bulunan pazarı 15.30 itibariyle alış-verişe kapattı. Polis ve zabıta megafonu marifetiyle uyarılan vatandaşlar pazar yerinden çıkmamak için bir süre diretti. Pazarcılar ise sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi.

Pazarcı esnafı Necati Tırnakçı(56), "Sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Burası açık hava pazar yeri ama marketlerde de izdiham söz konusu. Omuz omuza herkes. Oralarda mikrop yok da pazar da mı var. Pazarda bizim geçimimiz var. Bunları çöpe döksek yazık değil mi? Sosyal mesafe tek taraflı olmaz. İnsanlar sosyal mesafelerine dikkat etsin ki bizde ekmeğimizi yiyelim. Herkes ekmeğini yesin. Kurallara uyalım ki bizi ekmeğimizden etmesinler. Biz pazarda açık hava da ürünlere dikkat ederek sadece biz dokunarak satıyoruz. Başka kimsenin eli değmiyor. Biz de satış yapalım bizi de düşünsünler" dedi.

'VAKANIN ARTIŞ SEBEBİ İNSANLAR'

Pazardan alış-veriş yapmaya gelen ancak kapatıldığı için eli boş dönen Abdullah Yıldızdağ (44) ise, "Pazara yeni geldim ama kapatılmış. Söylenecek bir şey yok, her şey gözler önünde. İnsanlar kurallara kesinlikle uymuyor. Vaka artışı sebebi de insanlar. Sanki kıtlıktan çıkmış, hiç alışveriş yapmamış gibiler. Bunların sonucu da kapanmalar. Pazarcılar da haklı. Ne zamandır iş yapamıyorlar. Tezgahları uzun zaman sonra ilk kez açıldı. Malzemeleri satış yapacağız diye aldılar ama onlar da şu an ellerinde kaldı. Tüm sektörler de benzer problemler var. Herkes bu süre bitene kadar bu sorunları yaşayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı