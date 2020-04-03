Sivas'ta tedavileri tamamlanan 8 Kovid-19 hastası taburcu edildi Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gören 8 kişinin hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gören 8 kişinin hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) tedavisi tamamlanan 8 Kovid-19 hastasının evlerine gönderildiğini duyurdu.

Vali Ayhan, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da güçlü sağlık altyapısı ve özverili sağlık çalışanlarımızla başta ilk vaka olmak üzere 8 Kovid-19 hastamızın tedavisini tamamlayarak taburcu ettik. Fedakarlığı örnek olan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA