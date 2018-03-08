Sivas'ta Tedavi İçin Uçakla İstanbul'a Taşınan Yaralı Köpek Kurtarılamadı

Sivas'ta tedavi için uçakla İstanbul'a taşınan yaralı köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde hayvanseverler tarafından yaralı olarak bulunan bir sokak köpek, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı tarafından tedavi edilmek üzere sahiplenilmişti. Felç olduğu tespit edilen köpeğin tedavisi Sivas'ta yapılamayınca uçakla İstanbul'a götürüldü.

Dost ismi verilen ve omur iliği kırıldığı için yürüyemeyen köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dost'un ölümü, tedavisi için günlerce mücadele eden Yıldızlı ve hayvanseverleri üzdü. - SİVAS