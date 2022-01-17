Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis için tören düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta kalp ameliyatının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 49 yaşındaki polis memuru Korhan Duman, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli Duman, kalp ameliyatından sonra dün tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Duman için Sivas Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının acı bir gün yaşadığını belirterek, Duman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve emniyet teşkilatına da başsağlığı diledi.

Duman'ın cenazesi Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.