Son dakika haberi! Tavşanların kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi! Tavşanların kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kavga eden iki tavşan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kavga eden iki tavşan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ömer Yardım, Karaçam köyü Ketenlik Mevkisi'nde aracıyla seyir halindeyken, iki tavşanın ön ayaklarıyla birbirine vurarak kavga ettiğini gördü.

Yardım'ın bir süre cep telefonu kamerasıyla görüntülediği tavşanlar, daha sonra ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Son dakika haberi! Tavşanların kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Tavşanların kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Tavşanların kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Tavşanların kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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