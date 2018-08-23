Sivas'ta Tarla Sulama Kavgası: 8 Yaralı

Sivas'ta köylüler arasında tarla sulama sırası yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karamehmet köyünde tarla sulaması yüzünden kavga çıktı.

Kürek ve kazmaların da kullanıldığı kavgada Servet A, Sefer A, Ebubekir A, Ali A, Hüseyin A, Bekir A, Ercan A. ve Ahmet A. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bekir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.