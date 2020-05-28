Sivas'ta tarımda tek olacak
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Sivas'ta tarımda tek olacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösterecek olan Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı yakında faaliyete başlayarak Sivas'ta tarım alanında tek yetkili laboratuvar olacak.

Sivas'ta tarımda tek olacak
28.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:29

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösterecek olan Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı yakında faaliyete başlayarak Sivas'ta tarım alanında tek yetkili laboratuvar olacak.

Tarımsal faaliyetlerden yüksek ve kaliteli verim elde etmek için toprak ve su analizi de gün geçtikçe değer kazanıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, Sivas'ın tarımsal potansiyel açısından ülkede önde gelen illerinden biri olduğunu ifade ederek "Laboratuvarımız oldukça donanımlı bir laboratuvardır. Biz bu laboratuvarda toprak analizi için yetkilendirmeye başvurduk. Toprak analizi yapmamızın nedeni gerek telefonla gerek yüz yüze görüştüğümüz çiftçilerimiz toprak analiz laboratuvarının Sivas'ta bulunmadığını, böyle bir laboratuvara ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de bu durumu Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a bildirdim, Rektörümüz toprak analiz laboratuvarının bir an önce faaliyete geçmesi için bize talimat verdi. Buna istinaden biz de gerekli başvuruyu Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptık. Bu süreçte laboratuvarımızda bulunan bütün cihazlarımız TÜRKAK'tan (Türk Akreditasyon Kurumu) yetkili bir kalibrasyon firması tarafından tek tek çalıştırılıp kontrol edildikten sonra bizlere kalibrasyon sertifikası verildi. Son denetlemeler yapıldıktan sonra önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamen yetkilendirilmiş bir laboratuvar olacağız." dedi.

Toprak analizinin yanında su analizi de yapılacak

Doç. Dr. Demirbaş konuşmasının devamında, "Toprak analizi neden önemli? Bitkilerin gelişebilmesi için besin maddelerine ihtiyacı var. Bunların temel birinci kaynağı da topraktır. Dolayısıyla toprağın özelliklerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Toprağın özelliklerini bildiğiniz zaman ve doğru gübrelemeyi doğru zamanda yaptığınız zaman hem çiftçi hem ülke ekonomisi kazanmış olacak, ayrıca gübrelerden kaynaklı çevresel sorunların önüne geçilmiş olacaktır. Biz çiftçilerimizden sadece şunu istiyoruz: Çiftçilerimiz ekim ve dikimden önce yani topraklarını gübrelemeden önce toprak örneklerini yaklaşık bir kilogram olacak şekilde alıp kendi tarlalarına göre etiketleyip bize teslim etmeleri yeterli olacaktır. Bizler de çok az bir ücretle on gün içinde kendilerine sonuçları vereceğiz. Yetkiyi aldıktan sonra Sivas'ta tek yetkili laboratuvar olacağız. Toprak analizinin yanında ayrıca su analizi de yapacağız. Talep olması halinde ileride bitki analizi için de yetkilendirmemizi alacağız. Bu laboratuvarın faaliyete geçmesinde katkıları olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız' a ve diğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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